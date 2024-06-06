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Dünya
TRT Haber 06.06.2024 11:35

Korelerarası balon savaşında son durum

Bir grup Kuzey Koreli sığınmacı tarafından ABD doları, K-pop videolu flaş bellekler ve Kim Jong-un'u eleştiren broşürlerle dolu balonlar Güney Kore'den sınırın ötesine gönderildi.

Korelerarası balon savaşında son durum

İki Kore arasındaki " balon savaşları ", Güney'deki aktivistlerin, ülkelerin ağır silahlı sınırına Kuzey Kore karşıtı propaganda taşıyan balonlar gönderdiklerini söylemesinin ardından yoğunlaştı.

Perşembe günü Özgür Kuzey Kore Hareketi olarak adlandırılan bir grup Kuzey Koreli sığınmacı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rejimini eleştiren 200 bin broşürle dolu 10 büyük balonun yanı sıra ABD doları banknotları ve K-pop videolu flash belleklerle dolu olduğunu söyledi. 

Geçen hafta Kuzey Kore, Güney'deki grupları protesto amacıyla çöp, sigara izmaritleri ve dışkı gibi görünen şeyler içeren yaklaşık 1000 bin balonu serbest bırakmasının ardından sınır ötesi gerginlikler arttı.

Daha önce Güney'i hedef almak için kullandığı "tuvalet kağıdı ve pislik miktarının yüz katı" göndermeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulunan Kuzey'in, aktivistlerin eylemlerine yanıt olarak "kirli" kampanyasına devam edebileceğine dair korkular artıyor. 

Kısasa kısas balon kampanyası ikili ilişkileri bozdu ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sınır ötesi gerilimleri azaltmayı amaçlayan 2018 anlaşmasını askıya almasına neden oldu.

Karar, Güney'in canlı atış tatbikatlarına devam edebileceği ve sınır yakınında Kim karşıtı yayınları yeniden başlatabileceği anlamına geliyor.

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