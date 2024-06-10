Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2024 02:38

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir evi vurdu: 6 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir evi vurdu: 6 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.

Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimini iktidardaki ND partisi kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:06
Von der Leyen'den AP seçimleri yorumu: Merkezdeki gruplara büyük sorumluluk yüklüyor
02:47
Bir hafta önce kaybolmuştu, mezarlıkta ölü bulundu
02:18
Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimini iktidardaki ND partisi kazandı
02:13
Mardin’de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
02:03
Filistin, "Nusayrat katliamı"na ilişkin BM'ye 3 mektup gönderdi
02:21
Görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldırıldı
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ