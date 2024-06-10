Açık 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2024 02:01

Filistin, "Nusayrat katliamı"na ilişkin BM'ye 3 mektup gönderdi

Filistin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil oturumda görüşülmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine 3 mektup gönderdi.

Filistin, "Nusayrat katliamı"na ilişkin BM'ye 3 mektup gönderdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi.

Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.

Mektuplarda Mansur, İsrail'in Nusayrat Kampı'nda işlediği katliamın hesaba çekilmeden geçiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İşgalci bir gücün 4. Cenevre Sözleşmesi'ne saygı duyması ve uyması gerektiğinin yanı sıra, Uluslararası Adalet Divanı, BMGK kararları ve Genel Kurul tarafından verilen bağlayıcı geçici tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Mansur, mektuplarında "İsrail kanunlar üstü bir devlet olarak kalması mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Filistin Temsilcisi Mansur, İsrail'in insanlığa karşı işlediği savaş suçlarına ve soykırıma bir son verilmesi gerektiğini kaydederek, "İsrail'in 1948'den günümüze kadar Filistinli sivillere yönelik katliamları bilinçli olarak tercih ettiği kaydedilmelidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İtalya'da AP seçimleri ve kısmi yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:06
Von der Leyen'den AP seçimleri yorumu: Merkezdeki gruplara büyük sorumluluk yüklüyor
02:47
Bir hafta önce kaybolmuştu, mezarlıkta ölü bulundu
02:40
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir evi vurdu: 6 ölü
02:18
Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimini iktidardaki ND partisi kazandı
02:13
Mardin’de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
02:21
Görev sırasında kalp krizi geçiren polis hastaneye kaldırıldı
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
Iğdır'ın dağlık bölgelerinde 110'dan fazla kuş türü yaşıyor
FOTO FOKUS
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
Sakarya'da geri geri giden otomobil trafiği tehlikeye soktu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ