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Dünya
AA 10.06.2024 01:19

İtalya'da AP seçimleri ve kısmi yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi

İtalya'da Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni üyelerini seçmek için yapılan AP seçimleri ve bazı belediyelerde yerel yöneticileri belirlemek üzere gerçekleştirilen kısmi yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

İtalya'da AP seçimleri ve kısmi yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi

AP'ye 76 ile en çok parlamenter gönderen üçüncü ülke konumundaki İtalya'da 8 Haziran'da başlayan ve iki güne yayılan oy verme işlemi, dün yerel saatle 23.00'te (TSİ 00.00) sona erdi.

Böylece İtalya'da oy kullanmanın da bitmesiyle Avrupa genelinde, AP seçimleri için oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 51 milyon 198 bin 828 seçmenin bulunduğu ülkede, AP seçimlerine katılım oranı yüzde 48 civarında ölçüldü. Ülkede 5 yıl önceki AP seçimlere katılım oranı ise yüzde 54,5 olmuştu.

Oy verme işleminin sona ermesiyle ülkenin önde gelen basın yayın kuruluşları da sandık çıkış anket sonuçlarına yer verdi.

Söz konusu sandık çıkış anketlerine göre, ülkede 2022 yılında yapılan erken genel seçim sonuçlarındaki sıralamaya yakın bir tablo ortaya çıktı.

İtalyan Rainews24 kanalının paylaştığı ilk sandık çıkış anketlerine göre, sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) yüzde 27,7'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Elly Schlein liderliğindeki ana muhalefet Demokratik Parti (PD) ise yüzde 23,7 oy oranıyla AP seçimlerinde ikinci sıranın sahibi oldu. PD’nin 2022’deki genel seçimlere göre oylarını daha artırdığı kaydedildi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) oy oranı yüzde 11,1 olarak ölçüldü ve oy oranının 2022'ye göre gerilediği görüldü.

Sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin partisi Forza Italia'nın (FI) oy oranı yüzde 10,5, diğer iktidar ortağı aşırı sağcı Matteo Salvini'nin partisi Lig ise yüzde 8 ölçüldü. Bu sonuçla 2022’ye göre Lig'in gerilediği, FI'nin ise Lig'in önüne geçtiği görüldü.

Diğer yandan, ülkede 3 bin 698 belediyede kısmi yerel seçimler de AP seçimleriyle eşzamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Floransa ve Bari gibi bazı büyükşehirlerde belediye başkanlığı için yarışan hiçbir adayın yüzde 50+1 oy alamaması sebebiyle seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor.

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