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Dünya
AA 10.06.2024 00:45

Avusturya’da Avrupa Parlamentosu seçimini aşırı sağcı FPÖ kazandı

Avusturya’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini yüzde 25,5 ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırada tamamladı.

Avusturya’da Avrupa Parlamentosu seçimini aşırı sağcı FPÖ kazandı
[Fotograf: Reuters]

İçişleri Bakanlığının paylaştığı geçici resmi sonuçlarına göre, Avusturya’da AP’nin 20 yeni üyesini belirlemek üzere yapılan seçimde aşırı sağcı FPÖ önceki seçime oranla oylarını yüzde 8,3 oranında artırarak birinci parti oldu.

Buna göre 2019’da yüzde 17,2 olan oy oranını yüzde 25,5’e yükselten aşırı sağcılar, AP’deki sandalye sayısını 3’ten 6’ya çıkarttı.

İktidarın büyük ortağı yüzde 10'a yakın oy kaybetti

İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise önceki seçime oranla ciddi oranda oy kaybetti. 2019’da 34,6 olan oy oranı yüzde 9,9 düşerek 24,7’e geriledi. Buna göre milletvekili sayısı da 7’den 5’e indi.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partide (SPÖ) ise ciddi bir değişim yaşanmadı. 2019’a oranla yüzde 0,6 oranında oy kaybeden parti, yüzde 23,3 ile üçüncü parti olurken, sahip olduğu 5 milletvekilini korudu.

Önceki seçimde yüzde 14,1 oranında oy alan iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi’nde de yüzde 3,2 oranında düşüş yaşandı. Yüzde 10,9 oranında oy alan Yeşillerin milletvekili sayısı 3’ten 2’ye geriledi.

Mecliste sandalyesi bulunan bir diğer parti Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını yüzde 1,6 oranında artırarak, yüzde 10,1 seviyesine çıkarttı. NEOS’da milletvekili sayısını 1'den 2’ye yükseltti.

Seçimde dikkati çeken bir başka parti ise Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) oldu. KÖP, 2019’da 0,8 olan oy oranını yüzde 2,9'a yükseltti.

Oyların tamamının sayıldığı seçimde katılım oranı ise yüzde 55,8 oldu.

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