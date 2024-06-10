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Dünya
AA 10.06.2024 02:19

Paris'te vatandaşlar AP seçimlerinde sandıktan aşırı sağın çıkmasını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine sokağa indi.

Paris'te vatandaşlar AP seçimlerinde sandıktan aşırı sağın çıkmasını protesto etti
[Fotograf: AA]

Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi.

Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olmuştu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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