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Dünya
AA 10.03.2025 10:08

Güney Kore: Kuzey Kore, birden fazla balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlattığını ileri sürdü.

Güney Kore: Kuzey Kore, birden fazla balistik füze fırlattı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 13.50 civarında Hwanghae bölgesinden Sarı Deniz istikametine birden fazla balistik füze fırlattığı iddia edildi.

Güney Kore ordusunun, ABD ile koordineli şekilde gelişmeleri takip ettiği ve teyakkuz halinde olacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD ile Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) Tatbikatı'nı başlatmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.

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Balistik Füze Kuzey Kore Güney Kore
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