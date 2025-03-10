Brent petrolün varili 69,78 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 73,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 69,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,42 dolardan alıcı buldu.

WTI ham petrolü, Kasım 2023'ten bu yana en uzun kayıp serisini yaşayarak üst üste yedinci haftayı da düşüşle tamamlarken Brent petrol üç haftadır gerilemesini sürdürüyor.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerindeki değişiklikleri, OPEC+ grubunun üretim artışı planları ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının enerji arz güvenliği endişelerini artırmasıyla düşüyor.

Trump'ın Kanada ve Meksika'dan petrol ithalatına yönelik tarifeleri önce uygulamaya koyup ardından ertelemesi, Çin ürünlerine yönelik vergileri artırması ve Çin'in buna tarım ürünleri üzerinden misilleme yapması fiyatlardaki düşüşü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı tarifelerde değişikliğe gitti. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıyan Trump, Kanada'ya yönelik yeni tarife tehditlerinde bulundu. Ayrıca, Kanada'nın kereste ve süt ürünlerine yüksek gümrük vergileri uyguladığını belirten Trump, bu ülkeye karşılık olarak yeni tarifeler getirebileceklerinin sinyalini verdi.

Uzmanlar, Trump'ın tarife politikalarındaki değişimlerin piyasalarda belirsizliği artırdığını belirterek, bu durumun ülkelerin ekonomi politikalarını oluştururken öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları daha temkinli davranmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planı da etkili oluyor.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir'in gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisinde ilk üretim artışı, daha önce planlandığı gibi nisanda başlayacak. Bu kapsamda, söz konusu ülkeler gelecek ay üretimlerini günlük 138 bin varil artıracak. Bu konuda açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz." dedi.

Öte yandan ABD, İran'a karşı "maksimum baskı" politikasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyetin kaldırılmasının, İran'a uygulanan "maksimum baskı" politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı görüşmede Waltz, bu kararın Irak'ın enerji istikrarını etkileyebileceğini ancak ABD ile koordinasyonun önemini vurguladı. Sudani ise Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini genişletme kararlılığını yineleyerek ABD'li şirketleri yatırıma davet etti.

ABD'nin İran'a yönelik enerji yaptırımlarını sıkılaştırması, küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken, bu gelişmenin petrol fiyatları üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,84 doların direnç, 68,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.