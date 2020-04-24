Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Chung Sye-kyun, COVID-19 ile mücadele üzerine bir kurumlar arası toplantı sırasında yaptığı açıklamada, bu yıl Kore Savaşı'nın başlamasının 70'inci yıl dönümü andıklarını hatırlatarak, hükümetin, ülkeyi savunmaya yardımcı olan yabancı savaş gazilerine toplam 1 milyon maske göndermeye karar verdiğini belirtti.

Güney Kore'de halkın, bir kamu dağıtım sistemi çerçevesinde haftada 3 indirimli yüz maskesi satın almasına izin verileceğini ifade eden Chung, gelecek haftadan itibaren her bir kişiye 3 maske tahsis edileceğini kaydetti.

Ülkedeki yeni tip koronavirüs vakalarının şubat sonlarında ve mart başında zirveye çıktığı dönemde maske ihtiyacının kriz haline geldiği Güney Kore'de hükümet, maske üretimini ve dağıtımını düzenlemek için harekete geçti.

Chung, maske arzının dengelendiğini ve ülkenin, yurt içindeki tedariğe mani olmadan maskeleri yurt dışına gönderebileceğini söyledi.

Diğer yandan, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 yeni COVID-19 vakasına rastlandığı ancak virüse bağlı herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Güney Kore'de bugüne kadar toplam 10 bin 703 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

