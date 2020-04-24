Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya'da vaka sayısı 70 bine yaklaştı
Rusya'da son 24 saat içinde 5 bin 849 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
Rusya'da son 24 saat içinde 5 bin 849 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülke genelinde vaka sayısı 68 bin 622'ye ulaştı. 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 615 oldu.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 710 bin 264', ölü sayısı ise 190 bin 890'a ulaştı.
Etiketler: rusya vaka sayısı ölü sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 10:49
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