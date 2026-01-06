Güney Kore ile Çin arasında diplomatik selfie

Pazartesi günü gerçekleşen görüşme, 2019 yılından bu yana bir Güney Kore liderinin Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Dört günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Lee, 2026 yılını iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen yeniden tesis edildiği bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Görüşmede bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve yaklaşık on yıldır devam eden K-pop yasağının kaldırılması gibi kritik konular ele alındı.

Stratejik iş birliği ve ekonomi

Liderler, teknoloji, ticaret ve çevre gibi alanlarda 15 farklı iş birliği belgesine imza attı. Özellikle yapay zeka, yeşil endüstriler ve gümüş ekonomi gibi gelişmekte olan sektörlerde ortaklıkların derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Lee, Pekin'deki temasları sırasında Çin Devlet Başkanı Xi'nin kendisine hediye ettiği bir telefonla selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekonomik bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen iş forumunda Lee, güzellik ürünleri, gıda ve kültürel içerik alanlarında iş birliğinin artırılmasını teşvik etti.

Xi ise uluslararası durumun giderek karmaşıklaştığını belirterek, iki ülkenin bölgesel barış ve istikrarı korumak için el ele vermesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel güvenlik ve Kuzey Kore

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri oldu. Lee, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için Çin'in desteğini ve yapıcı rolünü talep etti. Görüşmeler sürerken Kuzey Kore'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği hipersonik füze denemeleri bölgedeki gerilimi bir kez daha gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Lee, Pekin'deki temaslarının ardından Şanghay'a geçerek Kore bağımsızlık hareketi aktivistleri için düzenlenen anma törenine katılacak.

Seul yönetimi, bir yandan ABD ile olan güvenlik ittifakını korurken, diğer yandan en büyük ticari ortağı olan Çin ile ilişkileri normalleştirerek dengeli bir diplomasi yürütmeyi amaçlıyor.