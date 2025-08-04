Güney Kore, gerginliği azaltmak için Kuzey sınırındaki hoparlörleri kaldırıyor

Seul Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un göreve gelmesiyle başlatılan bu adımın, “askerî hazırlık durumunu etkilemeden Koreler arası gerginliği azaltabilecek pratik bir önlem” olduğu belirtildi.

Hoparlörler sessizce kaldırılıyor

Savunma Bakanlığı sözcüsü Lee Kyung-ho, iki ülke ordusu arasında bu karara dair herhangi bir ön istişare yapılmadığını söyledi. Ayrıca hoparlörlerin olası bir kriz hâlinde yeniden konuşlandırılıp konuşlandırılamayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Pyongyang yönetimi, dış dünyadan gelen eleştirilere karşı son derece hassas tutumunu sürdürürken, henüz hoparlörlerin kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yapmadı.

İlk adım yayınları durdurmak oldu

Haziran ayında göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, selefi Yoon Suk Yeol’ün sert politikalarının aksine diyalog zeminini yeniden kurma sözü vermişti. Bu kapsamda, Kuzey Kore rejimini eleştiren hoparlör yayınları ilk olarak sessizce durdurulmuştu.

Ancak Pyongyang, Lee’nin ılımlı mesajlarına şu ana kadar karşılık vermedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, geçen hafta yaptığı açıklamada, Seul’ün ABD ile olan “kör ittifakı” ve düşmanca tutumunun, selef Yoon’un yönetiminden farkı olmadığını savunmuştu.

Bu açıklama, Kuzey Kore'nin şu anda Ukrayna savaşı bağlamında Rusya ile artan iş birliğine odaklandığını ve Seul ile Washington’la diplomasiye dönme konusunda acelesi olmadığını gösteriyor.

Çöp balonlarına karşılık olarak yeniden başlamıştı

Güney Kore, propaganda yayınlarını Haziran 2024’te yeniden başlatmıştı. Bu karar, Kuzey Kore’nin kısa süre içinde sınırdan yaklaşık bin adet çöp ve atık dolu balon göndermesine yanıt olarak alınmıştı. Seul yönetimi, yayınların “Kuzey Kore ordusu ve halkına umut ve bilgi mesajı” içerdiğini belirtmişti.

Hoparlörlerden yayılan sesin, sınırın 20 kilometre ötesine kadar ulaşabildiği tahmin ediliyor. Yayınlarda dünya haberleri, demokratik ve kapitalist sistem hakkında bilgiler ve K-pop müzikleri yer alıyordu.

Teknik olarak hâlâ savaş hâlindeler

1950-1953 Kore Savaşı sadece bir ateşkesle son bulduğu için iki ülke teknik olarak hâlâ savaş hâlinde. Son yıllarda Kuzey Kore’nin nükleer programındaki ilerlemeler, Güney Kore’nin ABD ve Japonya ile askerî iş birliğini artırma adımlarıyla birleşince ilişkiler yeniden gerilmişti.

Yeni hükümetin bu son jesti, diyalog kapısını açık tutmak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak Pyongyang yönetiminin bu adıma nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.