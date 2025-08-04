İnternette kedi işkencesi: İngiltere merkezli küresel ağ ortaya çıkarıldı

Hayvanlara yönelik şiddet içerikli binlerce görüntünün paylaşıldığı bu ağın, dünya genelinde binlerce üyesi olduğu tahmin ediliyor. Üyeler, hem bu görüntüleri paylaşıyor hem de para karşılığında satışını yapıyor.

BBC’nin ulaştığı bazı mesajlarda, İngiltere merkezli kullanıcıların RSPCA gibi hayvan koruma kurumlarından yavru kedi sahiplenerek işkence amacıyla kullanmayı planladıkları görülüyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Londra'nın kuzeybatısındaki Ruislip'te iki gencin, iki yavru kediyi işkenceyle öldürdüğü olay da bu ağla bağlantılı olabilir. Gençler, kedileri bıçakla ve üfleyiciyle parçalayarak öldürdüklerini kabul etti.

“Her 14 saatte bir işkence videosu paylaşılıyor”

Hayvan hakları savunucusu Feline Guardians adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Mayıs 2023 ile Mayıs 2024 arasında neredeyse her 14 saatte bir yeni bir işkence videosu internete yüklendi. Örgüt bu yıl aktif olan 24 ayrı grup tespit etti. En büyük grubun binden fazla üyesi var.

En aktif faillerden biri, 200’den fazla kedinin işkence ve ölüm anlarını kaydetmiş olabilir.

Çocuklar da katılıyor

BBC, bazı gruplarda çocukların da işkenceye katıldığına dair mesajlara ulaştı. Bir kullanıcı kendisini “10 yaşındayım ve kedi işkence etmeyi seviyorum” diye tanıttı.

Hatta Eylül 2023’te "100 kedi öldürme" yarışması düzenlendiği, üyelerin kısa sürede 100 kediyi öldürme konusunda birbirleriyle yarıştığı ortaya çıktı.

Çin'de başladı, dünyaya yayıldı

Bu tür içeriklerin ilk kez 2023 yılında Çin’de yayıldığı, ardından Çin ve Batı sosyal medya platformlarında popüler hâle geldiği tespit edildi.

İncelemeler sonucunda bu içerikleri yöneten bazı kişilerin Japonya, İngiltere ve farklı ülkelerde yaşadığı ortaya çıktı. Japonya'da yaşayan 27 yaşındaki bir kişinin, yöneticilik yaptığı gruplarda “Little Winnie” takma adını kullandığı ve profil resminde Çin lideri Şi Cinping’in yüzüne Winnie the Pooh karakteri montajlandığı görüldü. BBC'nin temasa geçtiği kişi ise iddiaları reddetti.

“Bu sadist fantaziler cezasız kalıyor”

Feline Guardians gönüllüsü Lara, “Her gün kalbim kırılıyor, her geçen gün acı verici yeni görüntülerle karşılaşıyoruz” diyerek bu içeriklerin artık yaygınlaştığını ve sıradanlaştığını söyledi.

Lara, özellikle Çin’de hayvanlara işkenceyi yasaklayan herhangi bir yasanın bulunmamasının, bu kişilerin hiçbir yasal yaptırıma maruz kalmadan “sadist fantezilerini” gerçekleştirmelerine izin verdiğini belirtti.

RSPCA ve siyasetçilerden tepki

İngiltere’de hayvanları koruma birimi RSPCA’nin özel operasyonlar sorumlusu Ian Briggs, “Hayvanlara bu şekilde davranmak modern, şefkatli bir toplumda asla kabul edilemez” dedi.

Tüm Partiler Kedi Grubu Başkanı Milletvekili Johanna Baxter ise bu grupların özellikle genç erkekler arasında yayıldığını ve bunun gelecekteki şiddet eylemleri için bir ön basamak oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Aktivistlerden çağrı

Hayvan hakları savunucuları, hem Çin hem de uluslararası alanda yasal boşlukların kapatılmasını ve bu içeriklerin üretimi ile dağıtımına yönelik ciddi yaptırımlar getirilmesini talep ediyor.

Lara’ya göre, eğer bu içerikler şimdi durdurulmazsa, "bu ağ büyümeye ve daha da korkunç hâle gelmeye devam edecek."