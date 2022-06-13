Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin katledildiği tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi First Lady Kim Keon-hee, Güney Kore basınına verdiği demeçte, köpek eti tüketimini eleştirdi.

Güney Kore ve Çin'in şu anda büyük ekonomiler arasında insanların köpek eti tükettiği tek ülkeler olduğunu belirten Kim, "Köpek eti yememek, nihayetinde insanın en iyi arkadaşına saygının bir ifadesidir ve aynı zamanda hayata saygı anlamına gelir" dedi.

Güney Kore'nin gelişmiş ülkeler arasında "en zayıf hayvan koruma yasalarına" sahip olmasından şikayet eden Kim, hayvan istismarcılarına ceza verilmesi çağrısında bulunarak, "Ülkemizde yaklaşık 15 milyon insanın evcil hayvanı var. İstismarcılara verilen cezalar güçlendirilerek düzen sağlanırsa olgun bir toplum olabileceğimize inanıyorum. Sonuçta, hayvan istismarı ve aile içi şiddet aynı kökten sadece farklı dallardır" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, daha önce seçim kampanyasında hayvan istismarına yönelik cezaların artırılacağını ve köpek eti tüketiminin yasaklanması yönünde çalışma yapacağını açıklamıştı.