Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Sağlık Bakanı Becerra COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın COVID-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği duyuruldu.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.
Becerra'nın COVID-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.
COVID-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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