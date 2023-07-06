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Dünya
AA 06.07.2023 13:23

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, NATO zirvesine katılacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, NATO zirvesine katılmak üzere gelecek hafta yapacağı Avrupa seyahati kapsamında Litvanya ve Polonya’yı ziyaret edecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, NATO zirvesine katılacak

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo, Yoon’un Ukrayna savaşı yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinin NATO ile işbirliği konularını görüşmek üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek Kuzey Atlantik İttifakı Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Kim, 10-12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi sırasında ikili görüşmeler gerçekleştirecek Yoon’un, Japon Başbakan Kişida Fumio ile görüşme yapmak istediğini aktardı.

Japon basını da Kishida’nın, Yoon ile görüşeceğini duyurarak, iki liderin görüşmesinde Fukuşima'da Dai-içi santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliye planın görüşüleceğini aktardı.

Koreli üst düzey yetkili, bu plandan söz edildiği takdirde Yoon’un yanıtının, Kore vatandaşlarının güvenliğini korumak yönünde olabileceğini belirtti.

NATO Zirvesi sonrasında Polonya’ya 3 günlük resmi ziyarette bulunacak Yoon, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.

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