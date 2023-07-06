Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 13:00

Almanya'da çocuk istismarından hüküm giyen papaz din adamlığından da azledildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde uzun yıllar çocukları istismar ettiği ortaya çıkan ve bu nedenle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Hans Bernhard Uedelhoven adlı rahibin, din adamlığından da azledildiği bildirildi.

Almanya'da çocuk istismarından hüküm giyen papaz din adamlığından da azledildi

Köln Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, azil kararının, Başpiskopos Kardinal Rainer Maria Woelki'nin talebi üzerine, Vatikan tarafından alındığı belirtildi.

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki, yaptığı açıklamada, "Mağdurların çektiği acıların bununla telafi edilemeyeceğini bilsem de bu görevden alma, çok yerinde bir karar. Ben, tutarlı bir önleme ve aydınlatma yolundan yanayım." ifadelerini kullandı.

Azledilme bir din adamı için "en ağır karar"

Uedelhoven, papazlıkla ilgili tüm hak ve ayrıcalıklarını sonsuza kadar kaybedecek ve artık papazlık ve rahiplik faaliyetlerinde bulunamayacak.

Katolik Kilisesi hukukuna göre görevden azledilme, bir din adamı için "en ağır karar" anlamına geliyor.

Köln Bölge Mahkemesi, şubatta Uedelhoven'i istismar suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG adına haraç toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
13:23
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, NATO zirvesine katılacak
13:22
Hizbullah: İsrail, sınırdaki Lübnan köyünün tamamını işgal etti
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
13:21
Dünyanın en büyük 722 şirketi, üst üste 2 yıl 1 trilyon doların üzerinde "aşırı kar" elde etti
13:22
MSB: İsveç, Finlandiya gibi mutabakata uyarsa NATO üyesi olabilir
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ