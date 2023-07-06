Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 12:50

Ruanda'da soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı

Ruanda'da 1994'te binlerce kişinin hayatını kaybettiği soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı.

Ruanda'da soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı

Ruanda İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, soykırımı destekledikleri iddiasıyla birçok kişiye soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ruanda'da soykırımı destekledikleri iddiasıyla 7 Nisan-4 Haziran tarihlerinde 234 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yüzde 78'i erkek olan şüpheliler, soykırımı inkar ya da küçümseme, soykırımın meşrulaştırılması ya da hayatta kalanlara yönelik şiddet ve soykırımla ilgili bilgi ve belgeleri imha gibi suçlardan yargılanıyor. Bu suçları işlediği tespit edilenler, 2 ila 4 yıl hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, çoğunluğu Tutsi 800 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Sıradaki Haber
Washington Post: Tekne faciası önlenebilirdi, Yunan makamları yetersiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
13:23
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, NATO zirvesine katılacak
13:22
Hizbullah: İsrail, sınırdaki Lübnan köyünün tamamını işgal etti
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
13:21
Dünyanın en büyük 722 şirketi, üst üste 2 yıl 1 trilyon doların üzerinde "aşırı kar" elde etti
13:22
MSB: İsveç, Finlandiya gibi mutabakata uyarsa NATO üyesi olabilir
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
Sarıgerme sahilindeki yuvalardan sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ