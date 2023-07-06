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Dünya
AA 06.07.2023 12:17

ABD Savunma Bakanlığı, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu yılın başında sohbet platformu Discord üzerinden Amerikan ordusuna ait "gizli" belgelerin sızdırılmasının ardından güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı, "gizli" belgeleri korumak için güvenliği artıracak
[Fotograf: İHA]

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yazılı açıklamasına göre, Ulusal Hava Muhafızları üyesinin Discord üzerinden gizli belgeleri sızdırmasına ilişkin tartışmaların ardından 45 gün süren inceleme yapıldı.

Pentagon bünyesindeki güvenlik program ve politikalarının incelenmesi sonrası gizli bilgilerin korunmasına ilişkin önlemlerin artırılması talimatı verildi.

İncelemenin bulguları sonucunda Bakan Austin, Pentagon içinde mevcut politikaların güçlendirilmesi, gizli bilgilerin güncellenmesi ve tutarlılığının sağlanmasının yanı sıra politikalarda görülen eksikliklerin giderilmesi yönünde yeni uygulamaların yürürlüğe konulmasını emretti.

Austin, ayrıca incelemeye konu bilgilere ilişkin eğitimlerin geliştirilmesi, veri yönetimi ve bilgilerin saklandığı tesislerin akreditasyonu gibi konularda da Pentagon'u görevlendirdi.

Pentagon bünyesinde, çalışanların fiziksel yeterliliklerinin yanı sıra gizli belgelerin güvenliğini sağlama konusundaki güvenilirliklerini ölçmek amacıyla değerlendirme anketleri yapıldı.

Gizli belgelerin yayımlandığı iddiası

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddiasıyla 14 Nisan’da gözaltına alınmıştı.

Teixeira'nın, internette sızdırdığı öne sürülen, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Belgelerde ayrıca istihbaratın Rusya, İsrail, Kanada, Güney Kore, Çin ve İran nükleer programına ilişkin faaliyetleri dahil önemli konulara ilişkin askeri ve güncel bilgilere yer verildiği belirtilmişti.

Sızıntıların, ABD'nin diplomatik kriptolarının sızdırıldığı 2010 WikiLeaks skandalı ve 2013'te dijital izleme faaliyetlerinin sızdırıldığı Snowden krizi kadar önemli olduğuna işaret edilmişti.

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