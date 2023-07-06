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Dünya
AA 06.07.2023 12:02

Pekin'de aşırı sıcak: Açık havadaki işler durduruldu

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenen Çin'in başkenti Pekin'de çalışanlara açık havada yaptıkları işleri durdurmaları talimatı verildi.

Pekin'de aşırı sıcak: Açık havadaki işler durduruldu

Pekin kent yönetiminden yapılan açıklamada, bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, 22 milyonluk şehirde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.

Açıklamada, resmi kurumlarda çalışan yaşlılar ve hastaların serin alanlarda kalmalarının sağlanması talimatı verilerek, açık alanda yapılan işlerin durdurulması istendi.

Pekin yönetiminden 3 Temmuz'da yapılan açıklamada da kentteki hava sıcaklığının 10 gündür 35 derecenin üzerinde seyrettiği ve bunun 1961'den bu yana rekor seviyede olduğu duyurulmuştu.

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