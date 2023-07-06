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Dünya
AA 06.07.2023 11:59

ABD'de 2018'deki sinagog saldırganının cinayeti kasti işlediği 5 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 2018'de bir sinagoga düzenlediği saldırıda 11 kişiyi öldüren ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen saldırgan Robert Bowers'ın herhangi bir psikolojik ve nörolojik rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı.

ABD'de 2018'deki sinagog saldırganının cinayeti kasti işlediği 5 yıl sonra ortaya çıktı

Saldırganın avukatları uzun süredir müvekkillerinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve beyazların soykırıma uğramasını Yahudileri öldürerek durdurabileceğine inandığını iddia etmesine rağmen, federal savcılar Bowers'in sağlıklı olduğu ve ölüm cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.

Savcılar, 50 yaşındaki Bowers'ın şizofren olduğu yönündeki iddiaları çürütmek adına Vanderbilt Üniversitesinden nörolojist Dr. Ryan Darby'i görevlendirdi.

Pensilvanya'nın Pittsburg kentindeki "Hayat Ağacı" adlı sinagoga saldıran Bowers'i mayıs ayında 3 saati aşkın bir süre inceleyen Dr. Darby, saldırganın cinayetleri kasti olarak işlediğini duyurdu.

Darby, ülkenin en ölümcül antisemitist saldırısını düzenleyen bu kişinin herhangi bir ruhsal ve zihinsel hastalığa sahip olmadığını savundu.

İnceleme sırasında saldırganın, şansı olması halinde daha çok kişiyi öldürmekten kaçınmayacağını söylediğini dile getiren Darby, Bowers'in Yahudi karşıtlığının ırkçı komplo teorileri de dahil olmak üzere internette okuduklarından kaynaklandığını ifade etti.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, aralarında polislerin de olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

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