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Dünya
AA 06.07.2023 12:00

Hong Kong'da yurt dışındaki aktivistlere destek suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Hong Kong polisi, haklarında tutuklanma kararı verilen yurt dışındaki çeşitli ülkelere sığınmış aktivistleri destekledikleri suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong'da yurt dışındaki aktivistlere destek suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişilerin, ülkenin önde gelen aktivistlerinden ve eski siyasetçi Nathan Law'un kurduğu Demosisto Partisi'nin Başkanı Ivan Lam ile diğer parti üyeleri olduğu düşünülüyor.

Söz konusu 4 kişi, "ulusal güvenliği tehdit eden aktivistler ve ülkelerle işbirliği içinde olmakla" suçlanıyor.

Polis, gözaltına alınanların, ayrıca "isyana teşvik" ve yurt dışına sığınan aktivistlere "finansal yardım" yapmakla da suçlandığını açıkladı.

Gözaltına alınan kişilerin mobil uygulamalar, şirketler ve sosyal medya aracılığıyla edindikleri fonları yurtdışındaki aktivistlere gönderdikleri bildirildi.

Yurt dışındaki aktivistler için tutuklama kararı

Hong Kong yönetimi 3 Temmuz'da, 2019'da Hong Kong'daki protestolara katılan 8 aktivist hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Hong Kong polisi, söz konusu aktivistlerin ülkeyi terk ettikten sonra da "ayrılıkçı hareketlere teşvik, yönetimi devirmeye teşebbüs ve bireyleri buna teşvik etme, diğer ülkeler ve yabancı güçlerle işbirliği içinde ulusal güvenliği tehdit edici planlarda bulunma" gibi suçları işlediğinden şüphelenildiğini açıklamıştı.

Polisinin açıklamasına göre, söz konusu 8 kişinin tutuklanmasını kolaylaştıracak istihbarat sağlanması karşılığında kişi başı 130 bin dolar (1 milyon Hong Kong doları) ödül teklif edilmişti.

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