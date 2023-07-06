Washington Post: Tekne faciası önlenebilirdi, Yunan makamları yetersiz kaldı

14 Haziran'da Yunanistan'ın Mora yarımadasında yaşanan göçmen teknesindeki facia dünya gündeminde yerini koruyor.

Her gün yeni iddiaların ortaya atıldığı faciaya ilişkin son değerlendirme Amerikan Washington Post gazetesinin analizinde geldi.

Yunan makamlarının ihmal suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı faciaya ilişkin analizde, "trajedinin önüne geçilebilirdi" yorumu yapıldı.

Teknenin acil durumu görmezden gelindi

Tekneyle ilgili Yunan Sahil Güvenliği'ne acil durum mesajları gittiği belirtilen haber-analizde, Atina'nın teknenin durumunu görmezden geldiği belirtildi, teknenin motorunun bozuk olduğu iddiası hatırlatıldı.

Analizde, teknenin yanından geçen Yunan bandıralı petrol tankerinin de, göçmenlerin bulunduğu teknenin tehlikeli şekilde yanından geçtiği de vurgulandı.

Gazetedeki haber analizde ayrıca, can kaybının yüksekliğinden de Yunan makamlarının kusurlu olduğu belirtildi, "Eğer İtalyan makamları da harekete geçirilse ve bütün imkanlarını seferber edilseydi, can kaybı bu kadar yüksek olmazdı" denildi.

700'den fazla kişinin bulunduğu sanılan teknede yaşanan faciada, 104 kişi kurtarılırken 80'nin üzerinde cansız bedene ulaşıldı.



Faciada, 600’den fazla göçmenin boğularak can verdiği tahmin ediliyor.

Bugün ayrıca Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürler Komitesi'nin gündeminde faciada, teknenin nasıl alabora olduğuna ilişkin gizem hala tam çözülemedi. İddialar arasında Yunan sahil güvenlik botunun halat attığı tekneyi dengesini bozacak kadar hızlı çektiği de bulunuyor.