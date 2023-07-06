Fransa'da polise "vur" emri: 2017'den beri altı kat arttı

Fransa'da 2017'deki olayların ardından polise terörle mücadele kapsamında verilen geniş yetki gündemdeki yerini koruyor.

Bu kapsamda 2021'den bu yana 57 kişi polisin "dur" ihtarına uymadığı için vuruldu.

18'i öldü. 39'u yaralandı. Yalnızca 2022'de 13 kişi hayatını kaybetti.

2023'ün ilk yarısında ise 3 kişi polisin kurşunuyla öldü. Onlardan biri de Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel oldu.

Fransız araştırmacılar 2017'den bu yana dur ihtarına uymayanların vurulma oranının 6 kat arttığını belirtiyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise bu bilgiyi yalanladı.

"Yetkinin verilmesinin ardından polis ve jandarma daha fazla insan vurmaya başlamadı" dedi.

Ülke genelinde 100'den fazla siyasi parti, dernek ve sendika, polise verilen geniş yetkiyi, göçmen politikalarını ve ayrımcılığı protesto etmeye hazırlanıyor.

8 Temmuz Cumartesi günü için kitlesel yürüyüş çağrısı yapıldı.

Fransa sokaklarında tansiyon düştü

Nahel'in ölümünün ardından yangın yerine dönen Fransa sokaklarında tansiyon düştü.

İçişleri Bakanlığı olayların azaldığını açıkladı. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin gösterici gözaltına alındı.

Bunların 366'sı tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında 18 yaşında çocuklar da bulunuyor.

2017'deki yetkilere ek olarak, polisin şüphelileri takip edebilmesi için verilen izinler de genişletildi.

Fransız polisi, telefon ve diğer cihazların kamerasını, mikrofonunu ve GPS'ini uzaktan etkinleştirerek izleyebilecek.

Böylece polis, en az beş yıl hapis cezası gerektiren suçlarda şüphelilerin konumlarını belirleyebilecek.

