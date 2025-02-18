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Dünya
AA 18.02.2025 12:30

Güney Kore, DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını doğruladı

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in, Güney Koreli kullanıcıların verililerini TikTok'un çatı şirketi Çinli ByteDance'e sızdırdığını duyurdu.

Güney Kore, DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını doğruladı

Yonhap'ın haberine göre PIPC, Güney Koreli kullanıcılara ait bilgilerinin DeepSeek tarafından "üçüncü şahıslara" gönderildiğini belirtti.

PIPC, "DeepSeek'in ByteDance ile iletişime geçtiğini doğruladık." açıklamasında bulunarak, "Hangi verilerin ne ölçüde aktarıldığını" henüz tespit etmediklerini kaydetti.

Güney Kore'de DeepSeek yasağı

PIPC, dün "veri toplama metotlarına" yönelik endişeler nedeniyle DeepSeek'in ülke çapında indirilmesini "geçici olarak" durdurmuş, bu yasağın Güney Kore'nin kişisel veri koruma kanunlarına uygun düzenlemeler yapılmasının ardından kaldırılacağını bildirmişti.

Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre bakanlıkları da güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek'in kurum içi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.

PIPC, şirketin kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi almak amacıyla DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi soruşturma talebi de göndermişti.

DeepSeek, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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