Güney Afrika Polis Sözcüsü Hangwani Mulaudzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Saloojee'nin polise teslim olduğunu belirtti.
Yusuf Saloojee'nin İran menşeli bir GSM şirketinden 100 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.
Kaynak: AA
Güney Afrika'nın eski Tahran büyükelçisi Yusuf Saloojee, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında alındı.
Güney Afrika Polis Sözcüsü Hangwani Mulaudzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Saloojee'nin polise teslim olduğunu belirtti.
Yusuf Saloojee'nin İran menşeli bir GSM şirketinden 100 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.
Kaynak: AA