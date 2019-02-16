Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan (MİŞİGIN) eyaletinde yaşandı. Kel kartal gölde balık peşindeydi. Islanan kuyruğu şiddetli rüzgar ve dondurucu havanın etkisiyle bir anda dondu.

20 santimetre büyüklüğünde bir buz kütlesi de üzerine yapışan yırtıcı kuş bir türlü uçamadı. Kuşun yardımına hayırseverler koştu. Kanatların Büyüsü Derneği üyeleri buz kütlesini ılık su ile eriterek kartalı kurtardı.

Kartalı özgürlüğüne kavuşturmak için Kızılderili ayini yapıldı ve kartal kalabalığın arasında gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber