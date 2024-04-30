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Dünya
AA 30.04.2024 15:28

Güney Afrika'da banka hesabı açtırmak isteyen kişi baykuşunu teminat göstermek istedi

Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinde banka hesabı açtırmak isteyen bir kişi, sahibi olduğu peçeli baykuşu teminat göstermek istedi.

Güney Afrika'da banka hesabı açtırmak isteyen kişi baykuşunu teminat göstermek istedi

Times Live sitesinin haberine göre, Gauteng eyaletinin Westonaria ilçesindeki banka şubesinde hesap açtırmak isteyen kişinin talebi, çalışanları şaşkınlığa uğrattı.

Banka hesabı açtırmak isteyen ismi açıklanmayan müşteri, hesap açılışı için para yerine peçeli baykuşunu vermeye çalıştı.

Söz konusu talep karşısında şaşıran banka çalışanları, sadece yasal ödeme araçlarını kabul edebileceklerini söyleyerek müşterinin isteğini geri çevirdi.

Banka yetkilileri, bu gelişmenin ardından ulaştıkları Baykuş Kurtarma Merkezinin, peçeli baykuşu sahibinin elinden aldığını aktardı.

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