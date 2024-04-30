Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2024 14:34

Afganistan'da bir camide düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, bir camide namaz esnasında düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da bir camide düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kani Metin, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Herat vilayetindeki Guzera ilçesinde dün akşam yerel saatle 21.00 sularında, bir saldırganın, kalaşnikov silahla camide ateş açması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Metin, olaya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.

Öte yandan TOLO News kanalı ise Şiilere ait camideki saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman özellikle Şii Hazaralara yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Afganistan
Sıradaki Haber
Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
14:50
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
14:45
AB'den Meta'ya soruşturma
14:38
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere geri dönüş hakkı
14:32
Deprem bölgesi için mücbir sebep hali uzatıldı
14:46
Meteoroloji'den 21 il için toz taşınımı uyarısı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
Baharda açan ters laleler Tunceli'nin Mercan Dağları'na güzellik kattı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ