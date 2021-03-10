Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını, kuraklık ve işsizliğin gıda sorununu körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülke nüfusunun yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 12 milyon kişi, Eylül 2020'den beri gıda sorunuyla karşı karşıya" dendi.

Ülkenin yüzde 20'si gıda sorunu yaşıyor

Durumun gittikçe kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, 60 milyona yakın nüfusuyla ülke nüfusunun yüzde 20'sinin gıda sorunu yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, salgın sürecinde birçok kişinin işini kaybettiği ve gıda fiyatlarının da yüzde 30 oranında arttığına dikkat çekildi.

1,5 milyondan fazla COVID-19 vakasının tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 50 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika'da en fazla COVID-19 vakası Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

