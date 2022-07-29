Güney Afrika hükümeti, bu hafta içi gerçekleştirilen bir toplantıda, yaşanan krizin çözümü için elektrik ithalatının artırılması kararı almıştı.

Söz konusu ithalat için Mozambik ve Zambiya en uygun seçenekler arasında yer alıyor.

Bu iki ülke, elektrik ihracatını halihazırda Zimbabve'ye gerçekleştiriyor.

Uzun yıllardır elektrik arzı sıkıntısı çeken Zimbabve'nin ise bu ülkelerle olan elektrik tedarik sözleşmelerinin tarihi, bu ay sona eriyor.

Halihazırda uzun soluklu derin bir ekonomik bunalımın içinde bulunan Zimbabve, ithal ettiği elektriğin ödemesinde sıkıntılar yaşıyor.

Bu durum Zimbabve'nin bu ülkelerle yeni sözleşmeler gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel olarak duruyor.

Öte yandan, Zambiya Enerji Bakanı Peter Kapala, hafta içinde yaptığı bir açıklamada gelecek aydan itibaren Zimbabve'ye aylık 100 megavat elektrik ihracına başlayacaklarını bildirmişti.

Afrika'nın güneyinde bölgesel güç konumunda bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu ithalatı devralması durumunda, Zimbabve'deki elektrik krizinin daha da derinleşmesi bekleniyor.