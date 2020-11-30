Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bini geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bin 702'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 477'ye çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 2 bin 563 artışla 787 bin 702'ye ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 730 bin 663'ü iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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