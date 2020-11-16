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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 751 bini geçti.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 241'e ulaştı. COVID-19 vaka sayısı da 1842 artışla 751 bin 24'e yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 110 bin 384 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 693 bin 467'si iyileşti.
Afrika genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 987 bin vaka tespit edildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 01:03
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