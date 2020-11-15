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İngiltere Başbakanı Johnson karantinaya girdi
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantina altına girdi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'ın COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temasa geçtikten sonra kendini izole ettiğini açıkladı.
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.
Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 23:59
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