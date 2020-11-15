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Fransa'da son 24 saatte 302 kişi öldü
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte hastanelerde 302 kişi hayatını kaybetti. Ülkede testlerin pozitif çıkma oranı 16,9 oldu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük ölü sayısı 2 gündür düşüyor.
Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 302 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 548'e ulaştı.
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 228 artışla 1 milyon 981 bin 827'ye çıktı.
Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 390 kişiden 2 bin 761'i yoğun bakımda bulunuyor.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,9 oldu.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 22:53
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