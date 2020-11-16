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Kolombiya'yı tropikal fırtına vurdu
[Fotoğraf: Reuters (Video)]
Kolombiya'da tropikal fırtına felakete dönüştü. Şiddetli yağışların getirdiği selde 3 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi kayboldu. Ülkenin turistik kentlerinden Cartagena'nın yüzde 70'i su altında kaldı.
Kolombiya'da tropikal fırtınayla gelen şiddetli yağışlar sele dönüştü. Afette 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden haber alınamıyor.
Fırtına birçok yapıyı yerle bir etti, tarım alanları zarar gördü. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Evleri su altında kalanlar çatıya çıkarak yardım gelmesini bekledi.
Şiddetli yağışlar ülkenin tarihi ve turistik kentlerinden Cartagena'da da felakete sebep oldu. Kentin yüzde 70'i su altında kaldı.
Antioquia eyaletinin bazı bölgelerinde ise acil durum ilan edildi.
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