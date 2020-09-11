Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 644 bini aştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 7 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 644 bin 438'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 265'e çıktı.
Yeni vaka sayısının 2 bin 7 olduğu ülkede, toplam vaka 644 bin 438'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, Covid-19 hastalarından 573 bin 3'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 04:09
Son Haberler
- 04:24
- 03:50
- 03:17
- 02:53
- 02:40
Sıradaki Haber
Sudan ekonomik acil durum ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz