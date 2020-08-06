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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük Covid-19 vaka sayısı 500 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 559 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 414 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 9 bin 298'e çıktı.
Covid-19 tespit edilen vaka sayısı 529 bin 877'ye yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 113 bin 191 test yapıldı, Covid-19 hastalarından 377 bin 266'sı iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: covid-19 koronavirüs salgınSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 00:26
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