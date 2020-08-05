Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1695 artışla 220 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 305'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 148 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 142 artarak 82 bin 460 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar düşüşe, vaka sayıları ise artışa geçti.