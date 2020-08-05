Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi.

Patlamaya limandaki bir depoda 6 yıldır tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğu açıklandı.

Patlama anında Beyrutlu vatandaşların yaşadıkları dehşeti gösteren görüntüler de ortaya çıktı.

Patlamanın dehşetini böyle yaşadılar

Üzerine pencere düşenler, masa altına saklananlar, patlamanın ürkütücü sesi ile balkondan evin içine koşanlar. Pek çok Beyrutlu o korku dolu anlara şahit oldu.

Yaşanacaklardan habersiz bir gelin de onlardan biriydi. En mutlu gününü ölümsüzleştirmek için poz veriyordu. Kameramanın gelinliği çektiği sırada patlama sesi duyuldu.

İlk patlamanın ardından evinin penceresi önünde çocukları ile bölgeyi izleyen bir anne, ikinci patlama ile sarsıldı. Patlayan cam ve kırık çerçeve, anne ve 3 çocuğun üzerine düştü.

Bir baba ile oğlu da dehşeti evinde yaşadı. Patlamanın şiddeti ile evin camları kırılınca, baba oğlunu alarak bir masanın altına saklanıyor.

Bir başka görüntüde ise kilisede dua eden papaz var. Kilisenin elektriklerinin kesilmesine aldırmayan papaz, tavandan molozların dökülmesi üzerine hızla kaçıyor.