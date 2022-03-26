Autoevolution internet sitesinin haberine göre, ultraviyole aralığında Güneş koronasının yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için Extreme Ultraviyole Görüntüleme Teleskobu (EUI) kullanıldı.

Teleskopla Güneş'in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan (Dünya'nın ve Güneş'in yarısı kadar) 25 kare görüntü alındı.

Güneş'in tamamının görülebilmesi için daha sonra görüntü kareleri birleştirildi ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA), fotoğrafın 83 milyondan fazla piksel içerdiğini belirtti. Bunun 4K televizyon ekranında görülenden 10 kat daha yüksek bir çözünürlük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Zoom in to the incredible detail of your home star with the highest resolution mosaic of the full solar disc + solar corona yet! The 25-images were taken by @EuiTelescope 7 March when #SolarOrbiter was 75 million km from the Sun

Hi-res????https://t.co/2vOYZ7aw92 #ExploreFarther pic.twitter.com/Og4iRVCP4P — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 24, 2022

Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, bu büyük ısı ve ışık kaynağının manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması tahmin ediliyor.

Solar Orbiter gözlem uydusu 2020'de fırlatıldı

Sensörler ve kameralarla donatılmış uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak Güneş'in manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi bekleniyor.

At the same time @spice_on_SolO created the best yet full Sun image in Lyman β, capturing temperature regimes of 10,000 - 630,000ºC and corresponding to:



????hydrogen

????carbon

????oxygen

????neon



More info????https://t.co/2vOYZ7aw92 pic.twitter.com/OhwZBZKgje — ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 24, 2022

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) destek verilen ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.