Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD: Rusya Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını söyledi.
Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada Gürcistan'dan kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını açıkladı.
"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz." ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığına işaret etti.
Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.
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