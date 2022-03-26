Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada Gürcistan'dan kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz." ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığına işaret etti.

Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.