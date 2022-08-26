Hafta başında neredeyse hiç göze çarpmayacak boyuttaki lekenin hızla genişlemesi, gözlemcileri alarma geçirdi. Zira leke büyümeye devam ederse, Dünya'yı etkileyebilecek şiddetli patlamalara meydan verebilir.

AR3085 diye adlandırılan lekede şimdiye dek birkaç küçük patlama oldu ama gökbilimcilere göre şu anda endişelenecek bir durum yok.

Güneş'te manyetik kuvvetin çok yoğun olduğu ve bir miktar ısının Güneş yüzeyine ulaşmasının engellendiği bölgelere Güneş lekesi adı veriliyor. Bu lekeler, çevresine kıyasla daha soğuk olduğu için teleskoplarda daha koyu renkte görülüyor.

Güneş'teki patlamalar neden tehlikeli?

Ancak yoğun manyetik alanları nedeniyle Güneş lekeleri çok aktif bölgeler. Yani buralarda sıklıkla patlamalar meydana gelebiliyor. Manyetik alan çizgileri aniden değiştiğinde koronal kütle atımı (CME) adı verilen fışkırma ortaya çıkıyor.

Böylelikle uzaya savrulan radyoaktif parçacıklar, Dünya'ya ve diğer gezegenlere doğru yol alarak Güneş fırtınalarına sebebiyet veriyor.

21 Ağustos'ta AR3085'te meydana gelen ufak patlamalar C Sınıfı diye kategorize edildi. Bu da aslında en zayıf patlama türünde oldukları anlamına geliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre yalnızca M ve X sınıfı patlamalar Dünya için risk oluşturur nitelikte.

Şiddetli Güneş fırtınaları, Dünya yörüngesindeki uyduları, GPS sistemlerini ve yer tabanlı elektronik cihazların bozulmasına neden olabiliyor.

Ancak aynı zamanda Dünya’nnın manyetik alanıyla etkileşimi sayesinde kutup ışıklarını meydana getirerek Kuzey Yarım Küre’nin yüksek enlemlerinde görsel şölen yaratıyor.