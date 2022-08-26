Birleşmiş Milletlerin (BM), 18 yaş altını "çocuk" olarak tanımlaması nedeniyle Nijerya hükümeti bu yaşın altındaki evlilikleri yasaklasa da ülkenin anayasası bu durumla çelişen hükümler içeriyor.

Ülkede bazı eyaletler hem federal yasayı hem de evlilik için reşit olma yaşı olan 18'i kabul etmezken bunu benimseyen bazı eyaletler ise uygulamada yeterince adım atamıyor.

Nijerya 2003'te çocukların durumunu iyileştirmek için "Çocuk Hakları Yasası"nı kabul etmesine rağmen kuzey bölgesindeki Adamawa, Borno, Bauchi, Gombe, Kebbi, Yobe, Kano ve Zamfara eyaletlerinde yasa tam uygulanamıyor.

Öte yandan, ülkede son zamanlarda güney bölgelerde çocuk yaşta evliliğin "ayıp" olarak karşılanması nedeniyle ebeveynler kız çocuklarını evlendirmekten çekiniyor.

Ülkede 22 milyon çocuk gelin bulunuyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) raporlarından derlenen bilgilere göre, yaklaşık 206 milyon olan Nijerya nüfusunun yüzde 52'si çocuk.

UNICEF'in raporunda, ülkedeki kız çocuklarının yüzde 58,2'sinin 18 yaşına gelmeden evlendirildiği belirtildi.

Ülkenin kuzey bölgesinin yüzde 32,5 ile 15 yaşına gelmeden evlenen çocuklar konusunda en yüksek orana sahip olduğu kaydedilen raporda, bu oranın güney bölgesinde yüzde 4,1 olduğu kaydedildi.

Nijerya'da çocuk gelin sayısının 22 milyon olarak belirlendiğinin aktarıldığı raporda, bunun Batı ve Orta Afrika'daki çocuk gelinlerin yüzde 40'ına tekabül ettiğine işaret edildi.

Bununla birlikte raporda, 2050'ye kadar bu sayıya 7 milyon çocuk gelinin daha ekleneceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Ülkede yaklaşık 18,5 milyon okula gidemeyen çocuğun bulunduğu ve bunların yüzde 65'inin kızlardan oluştuğuna işaret edilen raporda, bunun genellikle erken evliliklerden kaynaklandığının altı çizildi.

"Çocuk yaşta evliliklerin yoksullukla bağlantısı var"

Kano eyaletinde bulunan "Kız Çocuğu Savunucusu" adlı sivil toplum örgütünün kurucusu Ahmadu Laraba yaptığı açıklamada, Nijerya'da çocuk yaşta evliliklerin altında hem dini hem de kültürel nedenlerin yattığını söyledi.

Laraba, çocuk yaşta evlilik yapanların çoğunun tarihi geçmişi, kültürel ve dini uygulamaları öne sürdüğünü aktardı.

Ülkede yapılan araştırmalara göre, en yoksul hanelerde her 10 kız çocuğundan 6'sının 18 yaşından önce evlendiğini kaydeden Laraba, "Bu, çocuk yaşta evliliklerin yoksullukla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuk evlilikleri, modern köleliğin ve çocuk sömürüsünün bir biçimi olarak anlaşılıyor." dedi.

Laraba, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişinin çocuk olduğuna dikkati çekerek bu nedenle bu yaşın altında yapılan herhangi bir evliliğin "suç" olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk yaşta evliliğin sonuçlarının yıkıcı olduğuna dikkati çeken Laraba, "Kız çocuğu sadece eğitimden ve normal yaşamdan mahrum bırakılmıyor, aynı zamanda sağlığı da sıklıkla ciddi şekilde tehlikeye giriyor. Nijerya, şu anda dünyanın en yüksek vezikovajinal fistül vakasına sahip." diye konuştu.

Laraba, Nijerya'nın çocukları evlilikten korumak için yasalarını uluslararası standartlara uygun hale getirmesinin acil ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Son 5 yılda kız çocuk evlilikleri azaldı

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) raporu, ülkede 18 yaşından önce evlenen çocuk sayısında düşüş kaydedildiğini ortaya koydu.

Raporda yer alan istatistiki verilere göre, 2016'da yüzde 44 olarak kaydedilen oran, 2021'de yüzde 30'a geriledi.

Ülkede 20-49 yaş arası her üç kadından biri (yüzde 34) 18 yaşından önce evlendi.

İlk kez 18 yaşından önce evlenen veya birliktelik yaşayan 20-24 yaş grubundaki kadınların oranı yüzde 30 iken aynı yaş grubundaki erkeklerin oranı yüzde 2.

Nijerya'da 18 yaşından önce evlendirilen çocukların oranı ülkenin kuzey eyaletlerinden Bauchi'de yüzde 75, Katsina'da yüzde 73 ve Jigawa'da yüzde 71 iken bu oran, güney eyaletlerinden Enugu'da yüzde 12, Abia'da yüzde 9, Lagos ve İmo'da ise yüzde 8 olarak kayıtlara geçti.