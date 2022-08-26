Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, dün Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini açıklamıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği belirtilmişti.

Enerhoatom, 26 Ağustos sabahı itibariyle nükleer santralinin tüm güç ünitelerinin elektrik şebekesinde yeniden kesilme olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda, Zaporijya nükleer santralinin Ukrayna'nın enerji sistemine güç besleme hattına bağlandı. Santralin iki güç ünitesinin şebekeye bağlantısını hazırlamak için çalışmalar devam ediyor.