Dünya
Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem19 Aralık 2019 Perşembe 21:31 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 21:39
Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın El Salvador sınırı yakınında, San Jospe Limanı açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsünden (INSIVUMEH) yapılan açıklamada, merkez üssü San Jospe Limanı açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem, okyanusun 35 kilometre altında kaydedildi.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) de yaptığı açıklamada, depremin ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinin Hidalgo şehrinde hissedildiğini belirtti.
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.
Kaynak: AA
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