Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini akademisyen Hassan Diyab'dan yana kullandı.

Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan ülkenin mevcut Başbakanı Saad el-Hariri liderliğindeki Sünni Müstakbel Hareketi ise ülkenin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiği ve Diyab'ın bu durumu kurtaracağı kanaatinde olmadığını belirterek, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmeye dair herhangi bir isim önermedi.

"Lübnan'ı istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağım"

Hassan Diyab, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere çağrıldığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında basın toplantısı düzenledi.

"Hızlı bir reform planıyla Lübnan'ı istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağım" diyen Diyab, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve ciddi çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Diyab, "Lübnan'ı korumaya almanın yanı sıra kurtarma sürecini başlatacak ve Lübnanlıların vatanlarına olan güvenlerini geri getirecek ulusal birliğe muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Lübnanlılara "bağımsız" biri olarak seslendiğini vurgulayan Diyab, "64 gündür acılarınızı dinliyorum" diyerek, halkın hayalini kurduğu hukuk devletine kavuşacağını savundu.

128 vekilden 69'unun oyunu aldı

Hükümeti kurma süreci kapsamında siyasi güçlerle istişarelere başlaması için Avn'a talepte bulunduğunu anlatan Diyab, tüm Lübnanlılardan destek istedi.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Halk Diyab'ı protesto etti

Lübnan'da Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi başkent Beyrut olmak üzere ülke genelinde protestolara neden oldu.



Hassan Diyab kimdir?

Hassan Diyab, 2011 yılında kurulan Necib Mikati hükümetinde Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1 Haziran 1959'da Beyrut'ta dünyaya gelen Hassan Diyab, evli ve 3 çocuk babası.

Lisansını İletişim Fakültesinde yapan Diyab, yüksek lisansını elektronik, doktorasını ise bilgisayar mühendisliği alanında yaptı. Diyab, 1985 yılından bu yana Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA