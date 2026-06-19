Görüşme ertelendi: İsrail'in Lübnan saldırıları ABD-İran barış masasını dağıtır mı?

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran, Katar ve Pakistan heyetlerinin katılımıyla Burgenstock kasabasında gerçekleştirilmesi planlanan teknik müzakerelerin süresiz olarak ertelendiğini doğruladı.

Hafta başında dijital ortamda imzalanan 14 maddelik mutabakat muhtırasının ardından, tarafların 60 günlük müzakere sürecini başlatması bekleniyordu.

Hatta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İsviçre'ye uçmak üzere Washington yakınlarındaki askeri üste hazırlıklarını tamamlamıştı. Ancak perşembe akşamı Beyaz Saray'dan yapılan ani bir açıklamayla, planlamaların netleştirilemediği gerekçesiyle seyahatin iptal edildiği ve Vance'in Washington'da kalacağı duyuruldu.

Lojistik hazırlıkların aylardır sürdüğü bu kritik zirvenin tıkanmasının ardında, İsrail'in bölgedeki askeri ısrarı yer alıyor.

Tahran saldırılar durmadan masaya oturmuyor

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini şart koşan İran, sınır hattındaki askeri hareketliliğin devam etmesi üzerine İsviçre'ye heyet göndermeyi erteleme kararı aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybetmesi ve Hizbullah ile çatışmaların şiddetlenmesi Tahran'ın geri adım atmasına neden oldu.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, görüşmelerin ancak Tahran'ın "kırmızı çizgilerine" uyulması halinde sürebileceğini belirterek sert bir uyarıda bulundu.

Galibaf, karşı tarafın aşırı taleplerde bulunması halinde ellerinin tetikte olduğunu ve tereddüt etmeden ezici bir yanıt vereceklerini ifade etti.

Washington ile Tel Aviv arasındaki çatlak büyüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkenin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği sürece Güney Lübnan'daki askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıklaması, Beyaz Saray'da büyük bir öfkeye yol açtı. İsrail'in resmi olarak bu anlaşmanın bir parçası olmamasına rağmen sergilediği bu uzlaşmaz tutum, ABD ile en yakın müttefiki arasındaki diplomatik uçurumu derinleştiriyor.

İsrailli bazı bakanların ABD-İran anlaşmasına uymayacaklarını ilan etmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama yaptı. Vance, İsrail kabinesinde yer alması halinde dünyada kalmış tek güçlü müttefike saldırmanın akıl kârı olmayacağını belirterek Tel Aviv yönetimine açık bir rest çekti.

Arabulucular Mısır'da olağanüstü toplanıyor

Sürecin çıkmaza girmesi üzerine aralarında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın da bulunduğu arabulucu ülkeler acil durum diplomasisi başlattı.

Anlaşmanın tamamen çökmesini engellemek ve tarafları yeniden uzlaştırmak amacıyla arabulucuların pazar günü Mısır'ın El-Alameyn kentinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceği açıklandı.

Katar'ın da büyük destek verdiği barış çabalarının bu diplomatik krizden nasıl etkileneceği, Mısır'daki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.