Avrupa'da sıcak hava alarmı: Fransa ve Belçika'da turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran'da ülkede rekor seviyede sıcaklıkların görülebileceği bildirildi.

Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 58 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, ayrıca başkent Paris'in de içinde bulunduğu Hauts-de-France bölgesinde şiddetli rüzgarlar görüleceği, yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak fırtınanın altyapı hizmetlerinde hasara yol açabileceği kaydedildi.

Festivaller ertelendi

Yerel basında yer alan haberlere göre, yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.

Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 4 bin öğrencinin bu ertelenmeden etkilendiğini ve 784 ilkokul ve ortaokulda sıcaklar nedeniyle eğitim öğretim saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.

Belçika'da aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi

RMI'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün 30-35 derece arasında seyredecek.

Ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli fırtına ve aşırı sıcaklık nedeniyle "turuncu" alarm verilirken, fırtınaların en çok ülkenin batı ve orta bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Şiddetli yağmur, dolu ve yıldırım nedeniyle bölgelerde hasar oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşacağı kaydedilerek, vatandaşlara düzenli sıvı tüketme, serin yerlerde vakit geçirme ve sıcaklığa uygun kıyafetler giymeleri tavsiye edildi.

Brüksel'de gündüz sıcaklığın 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent için yerel saatle 19.00-02.00 arasında ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

İngiltere'de yeniden aşırı sıcaklar etkili olacak

Öte yandan, İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), hava sıcaklıklarına ilişkin uyarı yaptı.

Buna göre, pazar günü artması beklenen sıcaklıkların pazartesi ve salı günü "çok yüksek" seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde 35 dereceye ulaşabileceği öngörülen sıcaklık değerlerinin gece saatlerinde de yüksek kalması bekleniyor.

Met Office, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği, kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşımında da gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklığa duyarlı bazı sistem ve ekipmanların arızalanma olasılığının artabileceği, bunun da ev ve iş yerlerinde elektrik kesintilerine ve diğer hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.