Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Gorillerde ilk kez koronavirüs görüldü
ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 8 gorile koronavirüs bulaştı.
Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu nesli tükenmek üzere olan gorillerden 3'ünde öksürük gibi belirtiler görüldü.
Genel durumları iyi olan hayvanların kısa süre içerisinde virüsü atlatması bekleniyor.
Virüsün hayvanlara, bakıcılarından bulaştığı tahmin ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs
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