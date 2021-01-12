Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu nesli tükenmek üzere olan gorillerden 3'ünde öksürük gibi belirtiler görüldü.

Genel durumları iyi olan hayvanların kısa süre içerisinde virüsü atlatması bekleniyor.

Virüsün hayvanlara, bakıcılarından bulaştığı tahmin ediliyor.